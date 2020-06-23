Artvin Belediyesi kiracılarından kira almayacak Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında pandemi sürecinde faaliyetlerini durduran kiracılarından kira alınmayacağını bildirdi.

Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında pandemi sürecinde faaliyetlerini durduran kiracılarından kira alınmayacağını bildirdi.

Elçin, yaptığı yazılı açıklamada, belediye olarak her zaman esnafın yanında olduklarını ifade ederek, belediye meclisinin oy birliğiyle aldığı karar gereği pandemi sürecinde faaliyetleri yasaklanan, iş yerleri kapatılan ve çalışma şartları kısıtlanan belediye mülklerinde kiracı olan esnaftan 3,5 aylık kira bedelinin alınmayacağını kaydetti.

Bu süreçte iş yerleri kapanmamasına rağmen sıkıntılı günler geçiren esnaftan da kira bedelinin yarısının alınmayacağını belirten Elçin, bu süre zarfında kirasını ödemiş olan esnafın da bu haktan yararlanacağını ifade etti.

Elçin, belediye mülklerinde kiracı olan esnaftan toplam 500 bin 383 lira kira bedeli almayarak esnafa fiilen nakdi yardımda bulunduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Koronavirüs tedbirleri nedeniyle yaşadığımız pandemi süreci içerisinde kirasını ödemiş olan esnafımızın da bu haktan yararlanmasını sağlayarak ödediği kira bedelini gelecek ayki kira bedellerinden düşeceğiz. Böylelikle belediye mülklerinde kiracı olan esnafımızdan toplam 500 bin 383,15 lira olan kira bedelini almayarak fiilen nakdi yardımda bulunmuş olduk. İnşallah bu zor günleri kısa zamanda atlatırız temennisiyle tüm esnafımıza hayırlı, bereketli, bol kazançlı günler diliyorum."

Kaynak: AA