Artvin Belediye Başkanı Elçin, Ramazan Bayramı'nı kutladı Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Elçin, mesajında, güzelliklerin, iyiliklerin, hoşgörü ve yardımlaşma duygularının yoğunlaştığı, dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulup yerini barışa bıraktığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşmanın mutluluğunun koronavirüs illeti yüzünden buruk bir şekilde yaşandığını belirtti.

Aile büyükleri, akraba, komşu, arkadaş ve dostlara hürmet ve muhabbetin koronavirüs tedbirlerinden dolayı telefonla görüşülerek, mesaj atılarak, sosyal medya üzerinden veya görüntülü aranarak gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Elçin, bu mübarek günde dargınlıkların ve kırgınlıkların bir kenara bırakılması gerektiğinin altını çizdi.

Elçin, yaşamı zenginleştiren ve renklendiren bayramların, insanların birbirine yakınlaşması, kaynaşması, üzüntülerin yerini sevincin alması, kardeşlik ve dostluk bağlarının canlanması, birliğin daha da güçlenmesi için önemli birer fırsat olarak değerlendirmesi gerektiğine dikkati çekti.

Ramazan Bayramı'nın Artvinli hemşehrileri başta olmak üzere tüm insanlığa, ülkeye ve Artvin'e huzur, mutluluk ve bereket getirmesini dileyen Elçin, "Koronavirüs illetinden biran önce kurtularak sevdiklerimizle birlikte nice güzel bayramlar geçirmemiz dileğiyle Ramazan Bayramımızı en içten duygularla kutlarım." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA