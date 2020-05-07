Artvin Belediye Başkanı Elçin'den "Rehavete kapılmayın" çağrısı

Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidinin ortadan kalkmadığını belirterek, vatandaşlara rehavete kapılmamaları uyarısında bulundu.

Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidinin ortadan kalkmadığını belirterek, vatandaşlara rehavete kapılmamaları uyarısında bulundu.

Elçin, belediyenin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Artvin Valiliği başkanlığında Kovid-19 salgınına karşı sürdürülen mücadeleyle kentte pozitif vakaların sıfırlandığını ancak esas mücadelenin şimdi başladığını söyledi.

İl dışındaki Artvinlilerin bir müddet daha bulundukları yerde kalmasını isteyen Elçin, "Zorunlu gelen olursa geldiği hanedeki kişilerle birlikte 14 günlük karantinada kalacaklarını unutmasınlar. Bir müddet daha Artvin'e gelmeyin, sizleri büyük bir mutlulukla çok kısa bir süre sonra Artvin'e gelmeniz için davet edeceğim." dedi.

Elçin, şunları kaydetti:

"Artvin'de Kovid-19 yok diye 2-3 gündür caddeleri ve sokakları doldurduk. Bu davranışlarımız hepimizi çok tehlikeli bir yola sürüklüyor. Aman dikkat edelim. Virüs tehdidi ortadan kalkmamıştır. Tedbirli olmak zorundayız. Koronavirüsün birinci dalgasını yendik, rehavete kapılmayalım."

Zorunlu olmadıkça, çarşıya, sokağa çıkılmamasını, cadde ve sokaklarda maskesiz gezilmemesini isteyen Elçin, sosyal mesafe kuralına da muhakkak uyulması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA