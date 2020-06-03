Artvin Belediye Başkanı Elçin'den esnafa normalleşme uyarısı
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Artvin Belediye Başkanı Elçin'den esnafa normalleşme uyarısı

Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, 1 Haziran itibarıyla normalleşme sürecinin başlamasıyla kent merkezindeki işletmeleri ziyaret etti.

Artvin Belediye Başkanı Elçin'den esnafa normalleşme uyarısı
03.06.2020 12:13 | Son Güncelleme: 03.06.2020 12:50

Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, 1 Haziran itibarıyla normalleşme sürecinin başlamasıyla kent merkezindeki işletmeleri ziyaret etti.

Elçin, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Kurt, Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hakkı Seyhan, Artvin Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Şeref Öngüner ve Zabıta Müdürü Erkan Okay ile ziyaret ettiği esnafa, Kovid-19'a karşı dikkat etmeleri gereken hususlar konusunda uyarıda bulundu.

Elçin, esnafa, hem kendilerinin hem de sevdiklerinin sağlığı için maske kullanmaları ve maskesiz müşteri kabul etmemeleri tavsiyesinde bulunarak, "İşletmelerde sosyal mesafe korunarak müşteriler ağırlanmalı. Bu süreci başarıyla atlatarak bu illetten kurtulmak için tüm önlemlere harfiyen uyalım." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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