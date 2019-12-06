Artvin Belediye Başkanı Elçin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Artvin Belediye Başkanı Elçin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

06.12.2019 18:02 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:08
Artvin Belediye Başkanı Elçin, AA'nın

Belediye Başkanı , (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin ve muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceleyen Elçin, "haber", "yaşam" ve "" kategorilerinde fotoğraflar için oy kullandı.

kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu" ile Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" fotoğraflarına oy veren Elçin, yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" ve Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", kategorisinde de Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" ve 'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğraflarını oyladı.

Elçin, fotoğrafların her birinin çok kaliteli ve güzel olduğunu belirterek, AA çalışanlarını tebrik etti.

Kaynak: AA
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