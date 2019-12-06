Artvin Belediye Başkanı Elçin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

06.12.2019 18:02 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:08

Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin ve muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceleyen Elçin, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde fotoğraflar için oy kullandı.

Haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu" ile Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" fotoğraflarına oy veren Elçin, yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" ve Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", spor kategorisinde de Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" ve Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğraflarını oyladı.

Elçin, fotoğrafların her birinin çok kaliteli ve güzel olduğunu belirterek, AA çalışanlarını tebrik etti.

Kaynak: AA