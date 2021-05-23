Artvin Barajı gölünde tekne turları için hazırlık sürüyor

Yusufeli Belediyesince Artvin Barajı göl suları üzerinde yapımı süren marina inşaatında sona gelindiği bildirildi.

Yusufeli Belediyesince Artvin Barajı göl suları üzerinde yapımı süren marina inşaatında sona gelindiği bildirildi.

Yusufeli Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ilçenin Demirkent köyü sınırlarında Artvin Baraj Gölü üzerinde tekne turları için inşa edilen marinanın kısa süre içinde hizmete gireceği belirtildi.

Baraj gölündeki mevsimsel su seviyesi değişimlerine karşı gerekli önlemler alınarak 100 kişiyi taşıyabilecek şekilde dubalarla 40 metrekare genişliğinde marina inşa edildiği aktarılan açıklamada, etrafının korkuluklarla çevrilerek güvenli hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, Tarım ve Orman Bakanlığından hibe olarak aldıkları "Gözde Su" isimli 12 metrelik tekneyi deneme sürüşünü gerçekleştirmek amacıyla suya indirdiklerini ifade etti.

Belediye olarak uzun süredir hayalini kurdukları projeyi hayatta geçirmenin mutluluğunu yaşadığını vurgulayan Aytekin, yapımı devam eden Yusufeli Barajı'nın faaliyete geçmesiyle sular altında kalacak ilçe merkezi yerine yapılan yeni ilçede alternatif gelir getirici çalışmalardan birinin de tekne turizmi ve kafes balıkçılığı olduğunu aktardı.

Aytekin, vatandaşlara rehber olmak amacıyla bu projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "İlerleyen günlerde kalan eksikliklerin de giderilmesiyle teknemiz tüm hemşehrilerimize hizmet verecektir. Ben şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur