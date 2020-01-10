Artvin baraj gölü altında kalacak yusufeli'nde ağaçlar taşınıyor

10.01.2020 13:38 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:38

Baraj gölü altında kalacak Yusufeli'nde ağaçlar taşınıyor

ARTVİN'de yapımı süren ve tamamlandığında 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise en yüksek çift eğrilikli kemer beton köprü kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacağı belirtilen Yusufeli Barajı'nın suları altında kalacak Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim alanındaki çalışmalar, aralıksız sürüyor. Sakinlerinin, 69 yıllık yerleşim yerlerine veda etmeye hazırlandığı ilçede, kayıtlı mezarların ardından, ağaçların da taşıma işlemleri sürüyor. Özel iş makinelerince mevcut ilçeden toprağıyla birlikte alınan ağaçlarının taşınıp dikildiği yeni ilçede, başlatılan fidan dikim çalışmaları da devam ediyor. Fidan ve ağaç dikim çalışmalarına katılan Artvin Valisi Yılmaz Doruk, yeni Yusufeli'nin, 21'inci yüzyılın en modern ilçesi olacağını söyledi.

Türkiye sınırları içerisinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden olan Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde 26 Şubat 2013 tarihinde dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans bağlantısı ile temeli atılan Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı sürüyor. 100 katlı bir gökdelene eş değerde 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise Çin'deki 292 ve Gürcistan'daki 272 metre yüksekliğindeki barajlardan sonra çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak olan Yusufeli Barajı, ilçeyi sular altında bırakacak. İlçe merkezi ile 4 köyün sular altında kalacağı Yusufeli'nde yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeri ile 9 bin 430 dönüm tarım arazisi sulara gömülecek.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

150 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilen ve 7'nci kez taşınmaya hazırlanan Yusufeli, Yansıtıcılar Mevkii'nde 150 hektarlık alanda 3 bölgede yeniden inşa ediliyor. Yeni yerleşim alanına bin 638 konut inşa edilecek, 1600 yetişmiş ağaç, 16 bin adet çalı türü peyzaj bitkisi ekilecek. Bölgede, 100 dönümlük alan tarımsal alan olacak. Yeni yerleşim yeri inşaatlarının sürdüğü ilçede 2'nci bölgede ise kaymakamlık, kamu binaları ve merkez cami yapımı sürüyor. Bu bölgede toplam 238 iş yeri inşa edilecek. Yeni yerleşim yeri için başlatılan alt yapı çalışmalarında sona gelindi. 1950 yılında son yerleşim yerinde kurulun Yusufeli ilçe merkezi, inşaatların tamamlanmasının ardından Yansıtıcılar mevkisine taşınma sürecine başlanacak.

YENİ İLÇE 2 KAT DAHA BÜYÜK OLACAK

Bölgede ihale edilen hükümet konağı, ilçe emniyet müdürlüğü, adliye, PTT, kütüphane, ilçe gençlik ve spor müdürlüğü, kapalı spor salonu, merkez camisi, müftülük, öğretmenevi ve 16 derslikli ortaokul olmak üzere bir kısım kamu binalarının yapım çalışmaları devam ediyor. Proje kapsamında yüzde 75 fiziki gerçekleşme sağlanan yeni ilçe merkezindeki 2'inci bölgede de, alt yapı çalışmaları tamamlanırken üst yapı çalışmaları ihale süreci ise devam ediyor. 24 Eylül 2019'da gerçekleştirilen 2'inci ihale kapsamında; 3'üncü bölgede 224 konut, 8 iş yeri ve semt camisi yapılması da planlanıyor. Çalışmalar tamamlandığında yeni ilçenin yeri, 70 hektar alan üzerine kurulu mevcut ilçeye göre 2 kat daha büyük olacak.

MEZARLAR TAŞINIYOR

Alt yapı yatırımları ile bin 638 konut inşaatının planlandığı yeni yerleşim yerine mezarlar da taşınıyor. Yusufeli Belediyesi sular altında kalacak 7 farklı toplu mezar yerinde bilirkişiler, muhtarlar ve belediye meclis üyelerinden oluşan komisyonlarla birlikte inceleme yaptı, taşınacak mezarları kayıt altına aldı. Vatandaşların talepleri ile tespit edilen 500 dolayında mezar, yeni yerleşim yerindeki toplu mezar alanına taşınıyor.

AĞAÇLAR DA TAŞINIYOR

İlçede kayıt altına alınan ve taşınma süreci süren mezarları ardından, mevut ilçedeki ağaçların da taşınması için çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında özel iş makinesince mevcut ilçeden toprağıyla birlikte alınan ağaçlarının taşınıp dikildiği yeni ilçede, başlatılan fidan dikim çalışmaları da sürüyor.

'21. YÜZYILIN EN MODERN İLÇESİ OLACAK'

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, inşası süren Yusufeli Barajı'nın hizmete alınması ile su altında kalacak Yusufeli ilçesinin taşınacağı yeni yerleşim yerinde incelemelerde bulundu, ağaç dikim çalışmalarına destek verdi. Türkiye'nin prestij projelerinden biri olan Yusufeli Barajı'nın inşasının tüm hızıyla devam ettiğini belirten Doruk, bir taraftan da Yusufeli ilçesinin taşınacağı yeni yerleşim alanında alt ve üst yapı çalışmalarının sürdüğünü aktardı. Doruk, yeni Yusufeli'nin, 21. yüzyılın en modern ilçesi olacağını belirterek, "Kamu binalarından konutlara kadar çalışmalar sürerken, yeni ilçeye yakışacak çevre ve alan düzenlemesi de yapılıyor. Bu kapsamda Artvin Orman Bölge Müdürlüğümüzce ağaçlandırma çalışması başlatıldı. Burada çok önemli bir iş yapılıyor. Bir yandan ağaçlandırma çalışması yapılırken bir taraftan da mevcut ilçemizde yetişen meyve türlerini buraya dikiyoruz. Daha önceden tespit edilmiş ağaçları sökerek buraya taşıyarak toprakla buluşturuyoruz. İnsanlarımızı buraya yerleştirmeden önce, ağaçlarımızı yerleştirmiş olacağız. Buradaki çalışmalardan şahsen çok etkilendim. Hem rekreasyon alanı oluşturuluyor hem de çeşitli meyve türleri ekiliyor. Bu çalışmalar Yusufeli'nin güzelliğine güzellik katacaktır."

Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinin inşası sürecinin planladığı gibi sürdüğünü aktaran Vali Doruk, çalışmalarda bir aksaklık olmadığını da sözlerine ekledi.

Bölgede incelemelerde bulunan Artvin AK Parti Milletvekili Erkan Balta ise, ağaçlandırma çalışmasının yeni ilçenin eski ilçeden izler taşıması adına çok önemli olduğunu söyleyerek, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: DHA