Artvin-Bal Liginde Böyle Maç Görülmedi-Hd

Artvin-BAL LİGİNDE BÖYLE MAÇ GÖRÜLMEDİ-HD

BAL LİGİNDE BÖYLE MAÇ GÖRÜLMEDİ

ARTVİN'de, Bölgesel Amatör Lig (BAL) Liginde şampiyonluk mücadelesi veren Hopaspor ile Kars 36 Spor ligin bitimine 2 hafta kala karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren Hopasporlu taraftarlar maçı stadın yanı sıra çevredeki binaların katları ve çatılarını doldurarak izledi. Bölgesel Amatör Ligi (BAL) ligi 3'üncü grupta mücadele eden Artvin Hopaspor, 2 puan önünde lider olan Kars 36 Sporu evinde konuk etti. Kazananın şampiyonluk için önemli avantaj elde edeceği karşılaşmaya 15 binin üzerinde Hopasporlu taraftar izledi. Stadyuma sığmayan binlerce taraftar ise müsabakayı çevredeki binalar ile tel örgülerin arkasından heyecanla izledi.Karşılaşmadan öncesi konfeti ve müzikler eşliğinde koreografi yapan Hopasporlu taraftarlar, karşılaşma boyunca takımlarını çoşkuyla destekledi.

Müsabakayı Ak Parti Artvin Milletvekili İsrafil Kışla, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayrakturan ve Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe de izledi.