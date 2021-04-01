ARTVİN Artvin'de yangında 4 ev alevlere teslim oldu
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ARTVİN Artvin'de yangında 4 ev alevlere teslim oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Artvin'de yangında 4 ev alevlere teslim olduARTVİN'in merkeze bağlı Ortaköy köyünde çıkan yangında, 4 ev kullanılamaz hale geldi.

Artvin'de yangında 4 ev alevlere teslim oldu

ARTVİN'in merkeze bağlı Ortaköy köyünde çıkan yangında, 4 ev kullanılamaz hale geldi. Yangının diğer evlere sıçramaması için itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Valilikten yapılan açıklama can kaybı ve yaralının olmadığı belirtilen yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirtildi.

Yangın, akşam saatlerinde merkeze bağlı Ortaköy köyünde bir evde çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangında evi saran alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede bitişikteki diğer evlere sıçradı. Yangına, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. İlk belirlemelere göre alevlere teslim olan 4 ev ve samanlıklar kullanılamaz hale geldi. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangının, diğer evlere sıçramaması için itfaiye ekipleri yoğun çaba sarfediyor.

VALİLİK BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI

Artvin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Yapılan ilk belirlemelere 4 evin etkilendiği yangında şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisine ulaşılmamıştır. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alınmış olup söndürme çalışmaları vatandaşlarımızın can güvenliği ön planda tutularak devam etmektedir denildi.

ARTVİN Artvin'de yangında 4 ev alevlere teslim oldu
ARTVİN Artvin'de yangında 4 ev alevlere teslim oldu
ARTVİN Artvin'de yangında 4 ev alevlere teslim oldu
ARTVİN Artvin'de yangında 4 ev alevlere teslim oldu
ARTVİN Artvin'de yangında 4 ev alevlere teslim oldu
ARTVİN Artvin'de yangında 4 ev alevlere teslim oldu
ARTVİN Artvin'de yangında 4 ev alevlere teslim oldu
ARTVİN Artvin'de yangında 4 ev alevlere teslim oldu
ARTVİN Artvin'de yangında 4 ev alevlere teslim oldu
ARTVİN Artvin'de yangında 4 ev alevlere teslim oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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