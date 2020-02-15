Artvin-Ardahan karayoluna çığ düştü, ulaşım aksadı
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Artvin-Ardahan karayoluna çığ düştü, ulaşım aksadı

Artvin-Ardahan karayolu Sahara Dağı mevkiine çığ düştü, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.

15.02.2020 12:55 | Son Güncelleme: 15.02.2020 12:55
Artvin-Ardahan karayoluna çığ düştü, ulaşım aksadı

Artvin-Ardahan karayolu Sahara Dağı mevkiine çığ düştü, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.

'i Doğu Anadolu'ya bağlayan Şavşat-Ardahan karayolunda 2600 rakımlı Sahara Dağı Kocabey Yaylası mevkiine çığ düştü. Çok sayıda araç yolda mahsur kalırken, olay yerine karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çığ altında kalan olmazken, ekipler tarafından 1 saatlik çalışmanın ardından karayolu trafiğe tek taraflı açıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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