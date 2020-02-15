: Artvin-Ardahan kara yolu Sahara Geçidi'nde çığ düştü

15.02.2020 14:45 | Son Güncelleme: 15.02.2020 14:48

Artvin-Ardahan kara yolu, Sahara Geçidi'nde düşen çığ nedeniyle yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı kaldı.

Artvin'in Şavşat ilçesi ile Ardahan güzergahındaki kara yolu, Sahara Geçidi mevkisinde çığ düşmesi sonucu kapandı.

Kara yolunu kullanan vatandaşların durumu bildirmesi üzerine, jandarma, AFAD, 112 Acil Servis ve Karayolları ekipleri bölgeye sevk edildi.

Karayolları ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından yol, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Çığda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Kaynak: AA

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