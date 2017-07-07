Artvin, 15 Temmuz Şehitlerini Anacak

Artvin Valiliği ile İl Müftülüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli programlar gerçekleştirecek.



Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin birinci yılı nedeniyle Türkiye genelinde, "Ezanları Susturan Darbelerden Darbeleri Susturan Selalara" sloganıyla düzenlenecek etkinlikler kapsamında, Artvin'de de bir takım programlar gerçekleştirileceği ifade edildi.



Bu kapsamda, Artvin il genelindeki tüm camilerde 14 Temmuz Cuma günü Cuma namazı öncesi bütün şehitlerin ruhuna "Kur'an-ı Kerim Ziyafet Programı" ve programın sonunda ise Türkiye genelinde okunan 100 bin hatmi şerifin duası yapılacak.



Açıklamada, il genelindeki tüm camilerde 11 Temmuz-16 Temmuz tarihleri arasında "Kur'an-ı Kerim Ziyafet Programı" düzenleneceği kaydedildi.