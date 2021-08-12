Artur Naifonov, Beslan Katliamı'nın yaralarını olimpiyat madalyasıyla sarmaya çalışıyor

Rus güreşçi Artur Naifonov, annesini kaybettiği Beslan okul kuşatmasından 17 yıl sonra katıldığı Tokyo 2020'de elde ettiği üçüncülükle kariyerinin ilk olimpiyat madalyasını kazandı.

Rus güreşçi Artur Naifonov, annesini kaybettiği Beslan okul kuşatmasından 17 yıl sonra katıldığı Tokyo 2020'de elde ettiği üçüncülükle kariyerinin ilk olimpiyat madalyasını kazandı.

Rusya Olimpiyat Komitesi adına yarışan 24 yaşındaki Naifonov'un erkekler serbest stil 86 kiloda kazandığı bronz madalya, yalnızca sportif bir ödül değil.

Naifonov, çocukluk yıllarını Rusya'ya bağlı Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti'nin Beslan kasabasında geçirdi. Kasabanın adı, 1 Eylül 2004'te başlayıp üç gün süren, kendisi ve ailesinin de rehin alındığı okul kuşatmasıyla anılıyor.

1 Eylül 2004, 7 yaşındaki Artur'un okuldaki ilk günüydü. O gün, Çeçen ayrılıkçılar binayı işgal ederek çocuklar, ebeveynleri ve okul personelinden oluşan 1100'den fazla kişiyi rehin aldı. Olayların üçüncü gününde Rus güvenlik güçlerinin düzenlediği kontrolsüz operasyon katliama dönüştü. Çeçen militanlar hariç 186'sı çocuk, 334 kişi, çatışmada hayatını kaybetti.

Artur ve kız kardeşi Sabina, çatışmadan şarapnel yaralarıyla kurtuldu ancak anneleri çapraz ateşte öldü.

2018, 2020 ve 2021'de Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Naifonov'un ilk olimpiyat madalyası, yaşadığı travmanın üstesinden gelmek için tutunduğu güreşte gösterdiği azmin ve çabanın bir sembolü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer