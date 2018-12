Artuklu'ya 20 milyon TL'lik asfalt yatırımı yapılacak

MARDİN - Mardin'in merkez Artuklu ilçesinin yollarına 20 milyon TL'lik daha yatırım yapılacak. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk, ilçede asfaltsız yol bırakmayacaklarını belirtti.

Mardin'in merkez Artuklu İlçe Belediyesi yatırımlarını sürdürüyor. Belediye, geçen yıl yapılan 13 milyon TL'lik asfalt yatırımının üzerine bu yıl da 20 milyon TL'lik asfalt yatırımı yapacak. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk, ilçe genelinde altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından sıcak asfalt çalışmalarının başladığını söyledi. İki yıl önce kayyum olarak görevlendirildiğini ve görev kendilerine verildiğinde şehrin alt ve üst yapı sorunlarının olduğunu anlatan Öztürk, "Göreve geldiğimizde valimizle yaptığımız toplantıda, şehrin alt ve üst yapı çalışmalarının hızlı bir şekilde yapılmasına inandık. Bu anlamda ilk yaptığımız çalışma doğal gaz çalışmasıydı, şehre doğal gaz getirmek oldu. Herkesin bildiği gibi, doğal gaz çok önemli bir enerji kaynağıdır. Ülkemizin birçok yerinde kullanılan bir enerji çeşidi ama maalesef bizim şehrimiz bunu kullanamıyordu. 2 yıl önce ilk çalışmamız doğal gaz oldu. Doğal gaz çalışmasına başladık ve çok hızlı ilerledi. Şehrimizde şu an da binlerce vatandaşımız hak ettiği enerjiye ulaştı. Doğal gaz çalışmasıyla malumunuz yollar bozuluyor, çünkü ciddi manada kazı çalışması gerekiyor. Bu yapılırken aynı zamanda yollarımız ikinci kez kazılmasın diye elektriği de yer altına aldık. Tüm havai hatları yer altına alarak kablo çirkinliğine son vermiş olduk. Altyapı bitmesiyle yolların tekrar yapılması için çalışma başlattık" dedi.

İlçe genelinde sıcak asfalt ve kaldırım çalışlarına başladıklarını anlatan Öztürk, "Geçen sene birinci etabını bitirmiştik. Şehrin tamamına bir anda yol çalışması yapılması mümkün değil, bu yüzden çalışmamızı etap etap planladık. Geçen seneden beri bölüm bölüm çalışmalarımız devam ediyor. Geçen sene Yenişehir'de asfalt ve kaldırım çalışmalarımızı yapmıştık. Geçen seneki yaptığımız çalışmalarda 90 bin metrekare şehir içi sıcak asfalt çalışması yaptık. 30 bin metrekare bazalt kaldırım çalışması yaptık. Bu bazalt çalışmamızda tamamına engelli yürüyüş bantları oluşturduk. Sıcak asfalt çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda 13 Mart, Nur, Ortaköy ve Gökçe mahallelerinde önümüzdeki süreçte asfalt çalışmamız devam edecek. Bugün itibariyle de 13 Mart mahallemizin birçok sokağında ikinci etap çalışmamız başlamış durumda. Halkımız, vatandaşımıza, esnafımıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Mardin'in her şeyin en iyisini hak ettiğini anlatan Öztürk, "Gece gündüz demeden yaz kış demeden çalışmamız sürecek. Hedefimiz Mardin'de asfaltsız, yolu olmayan mahalle, köy ve sokak bırakmamak. Biz söz verdik ve çamur sokağımız kalmayacak, asfaltsız sokağımız ve caddemiz kalmayacak dedik. İnşallah onu gerçekleştireceğiz, bundan emin olsunlar. Bugün bile bu çalışmamız devam ediyor, devam edecek. Geçen yıl asfalt çalışmamızın maliyeti 13 milyon civarındaydı, bu sene de 20 milyonluk bir yatırım gerçekleştireceğiz" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: İHA