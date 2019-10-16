Artuklu Üniversitesinden Barış Pınarı Harekatına destek

16.10.2019 10:57

Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada Barış Pınarı Harekatına tam destek verildiği belirtildi.



Üniversiteden yapılan açıklamada, harekat ile ilgili yayılan asılsız iddialara sert tepki gösterildi. Açıklamada, "Bilindiği gibi silahlı kuvvetlerimiz, sınırlarımız ötesinde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu ortadan kaldırarak sınırlarımızı güvence altına almak amacıyla 9 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatını başlatmıştır. Harekat başladığı günden bu yana çeşitli odaklarca asılsız iddialar ve sahte bilgiler kaynak gösterilerek Türkiye'nin operasyonda sivilleri hedef aldığı, alacağı algısı yayılmaya çalışılmaktadır. Bu iddia ve algının asılsız ve temelsiz olduğu daha önce defalarca ispat edilmiştir. Hal böyleyken, Türkiye Cumhuriyeti devletini sivilleri hedef almakla suçlayanlar, Barış Pınarı Harekatı başladığı günden bu yana sivilleri bilerek ve doğrudan hedef almaktan çekinmemişlerdir. Nitekim harekat başladığından bu yana geçen süre boyunca ilimiz Nusaybin ilçesi ile Şanlıurfa ilindeki sınır ilçelerinde yaşayan siviller bu saldırılara hedef olmuşlar ve bu saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu birçok vatandaşımız şehit olmuştur. Son olarak 15 Ekim 2019 Salı günü ilimiz Kızıltepe ilçesine bağlı Taşlıca köyüne sınırın diğer tarafında konuşlu olan terör unsurlarınca bilerek ve hedef gözetilerek yapılan havan saldırısı sonucu 2 vatandaşımız şehit olurken, bazıları ağır olmak üzere 12 vatandaşımız da yaralanmıştır. Bu son olay bir kere daha göstermiştir ki, terör bir insanlık suçudur ve nerede olursa olsun mücadele edilmesi gerekir. Mardin Artuklu Üniversitesi olarak, Barış Pınarı Harekatı başladığı günden bu yana şehit olan güvenlik güçlerimize ve sivil vatandaşlarımıza bir kez daha rahmet dilerken, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralılara da acil şifalar temennisinde bulunuyoruz" denildi. - MARDİN

Kaynak: İHA