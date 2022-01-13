Artuklu Üniversitesinde sektör temsilcileriyle istişare toplantısı

MARDİN (AA) - Mardin Artuklu Üniversitesi Kamu Özel ve Karma Sektör İşbirliği Koordinatörlüğü ile Sanayi Sektörü İşbirliği Kurulunca sektör temsilcilerinın katılımıyla istişare toplantısı düzenledi.

Rektörlük konferans salonunda düzenlen toplantıda, sektörlerin sorunlarına ve çözüm önerilerine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Mardin'in potansiyelini oluşturan her alanda, şehrin girişimcileri ile iş birliği halinde bulunarak şehrin dinamiklerini aktif olarak kullanabilecek stratejileri ve projeleri belirlediklerini belirterek, şehri markalaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Mardin Artuklu Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda bulunan birçok bölümün sektör ihtiyaçları doğrultusunda yeniden revize edileceğini ifade eden Özcoşar, Meslek Yüksekokulu teknik bölümleri Organize Sanayi Bölgesine taşınarak eğitimlerine devam edecek. Öğrenciler teorik bilgilerini sahada pratiğe dönüştürecek."dedi.

Özcoşar, "Tüm üretim aşamalarının Mardin'de gerçekleşmesi ve böylece tekstil firmalarının fason yoğunluklu üretimden ziyade imalat yoğunluklu bir yapıya kavuşması, sektör içerisinden ulusal ve uluslararası markaların çıkmasını arzuluyoruz." diye konuştu.

AA / Şahin Seçen - Son Dakika Haberleri

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