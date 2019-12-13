Artuklu Üniversitesi 'şehre dokunan üniversite' olacak

13.12.2019 10:35 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:40

Mardin Artuklu Üniversitesi yönetiminin 'şehre dokunan üniversite olmak' ideali çerçevesinde birçok alanda başlattığı çalışmalar hızla hayata geçiyor.



Mardin Artuklu Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Mardin'de ilinde bir ilki oluşturan Mardin iş dünyası ve kamu temsilcileri buluşması gerçekleştirildi. Mardin Artuklu Üniversitesi Üniversite-Kamu-Sanayi İşbirliği Kurul Başkanı Doç. Dr. Feridun Bilgin'in organize ettiği ve Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar'ın da başkanlığını yürüttüğü kahvaltı eşiliğinde yapılan toplantıya, Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Dündar, Kızıltepe Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Şahin, Mardin Organize Sanayi Başkan Vekili Abdulnasır Duyan, Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahsum Özmen, DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, Mardin Turizm İl Müdürü Alaaddin Aydın ve Mardin Bulgurcular Derneği Başkanı Faysal Sun, öğretim elemanları ve davetliler katıldı.



Toplantıda, Mardin istihdam imkanlarının tespiti ve yeni iş imkanlarının artırılması, geniş tarım ürün yelpazesine sahip olan kentin ürün çeşitliliğinin, verim ve kalitenin artırılması ve yeni pazar arayışlarıyla ilgili alan çalışmalarının yapılması, coğrafi işaret alan Mardin bulgurunun tanıtımı, Londra'da düzenlenen ve dünya genelinde 430 markanın katıldığı "London Olive Oil", Uluslararası Zeytinyağı Kalite Yarışmasında birincilik alan Derik zeytinin tanıtımının yapılması ile ekim alanlarının artırılması, Mardin turizminde ilçeleri de içine alacak yeni bir yol haritasının belirlenmesi ve Mardin tarım ürünlerinden ülke ve uluslararası düzeyde birkaç "Marka ürün" geliştirme gibi konular ele alındı.



Mardin Artuklu Üniversitesi bünyesinde kurulacak olan Teknoloji Transfer Ofisi bünyesinde, Mardin iş dünyasının ihtiyaçlarına ve sorunlarının çözümüne yönelik projeler ve akademik çalışmaların başlatılmasının önemine vurgu yapıldı. Toplantıda üniversite-kamu ve iş dünyası arasında gerçekleşecek ortak projelerin tespiti ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için, söz konusu tarafların temsilcilerinin yer aldığı bir kurulun oluşturulmasının önemli bir husus olduğu görüşüne varıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA