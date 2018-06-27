Artuklu Kırsalında 'Cadde ve Sokak Sağlıklaştırma Projesi' Sürüyor

Mardin'in Artuklu İlçe Belediye Başkanlığı şehir merkezi ile birlikte kırsal mahallelerdeki yol yapım çalışmalarını hızlandırırken, Yukarı Hatunlu Mahallesindeki yol yapım çalışmaları tamamladı.

Artuklu Belediyesi ilçe merkezindeki 'Cadde ve Sokak Sağlıklaştırma Projesi' kapsamında doğal gaz çalışmaları devam ederken bir yandan da kırsal mahallelerdeki yol yapım çalışmalarını hızla sürdürüyor. Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk'ün himayesinde gerçekleşen çalışmalar kapsamında, enerji nakil hatlarının yer altına alınmasıyla birlikte, alt yapı yenileme, peyzaj, çevre düzenlemeleri, kaldırım yenileme çalışmaları ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde hızla tamamlanıyor. Artuklu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yol yapım çalışmaları kapsamında Yukarı Hatunlu Mahallesinde 12 bin metrekarelik alanda parke döşeme çalışmaları tamamlandı. Yol medeniyettir sözünden hareketle, Artuklu Belediyesi olarak yeni yollar açmaya devam ettiklerini söyleyen Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk, mevcut yolların genişletilmesi ve yol kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Öztürk, çalışmaların tamamlanmasıyla Yukarı Hatunlu Mahallesi sakinlerinin daha konforlu yollarda ulaşım sağlayacağını kaydederek, "Kırsal mahallelerimiz belediyelerin asli görevi olan yol çalışmalarından yoksundu. Bu mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımız buna bağlı olarak birçok zorlu koşulla mücadele etmek durumunda kalıyordu. Havaların ısınmasıyla çalışmalarımıza hız kazandırarak Yukarı Hatunlu Mahallesindeki çalışmaları büyük ölçüde tamamladık. 4 bin metrekarelik bir alanımız kaldı. O da tamamlandıktan sonra Yukarı Hatunlu Mahallesinin yol problemi ortadan kalkacak. Çalışmalarımız periyodik aralıklarla diğer mahallelerimiz için de başlayacak" diye konuştu. - MARDİN