Artuklu kırsalında 18 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Artuklu kırsalında 18 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Mardin'in Artuklu ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 18 kilogram el yapımı patlayıcı düzeneği bulundu.

08.11.2019 23:25 | Son Güncelleme: 08.11.2019 23:26
Artuklu kırsalında 18 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi

'in ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 18 kilogram el yapımı patlayıcı düzeneği bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen "Kürşat-145 Özel Birlik Operasyonu" kapsamında Artuklu ilçesi Özlüce Mahallesi kırsalında arazi arama taraması yapıldı.

Araziye tuzaklanmış halde bulunan 18 kilogram el yapımı patlayıcı düzeneği, olay yerinde kontrollu şekilde imha edildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Artuklu kırsalında 18 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et