Artuklu Kayyumundan Geleceğin Sporcularına Yatırım

Mardin'in Artuklu İlçe Belediyesi spora ve sporcuya destek veren çalışmalarını sürdürüyor. Yaz okullarında verilen spor eğitimleri, park ve bahçe projelerinde fitness aletlerinin bulunması konusunda gösterilen hassasiyet, okul bahçelerine yapılan spor sahaları, yerel ve amatör takımlara verilen destekler ile gençlerin spora yönelmesini sağlayan belediye, ilçeye yeni spor alanları kazandırmaya devam ediyor.

Bu bağlamda Ortaköy Mahallesi'nde de yeni bir spor kompleksi yapılarak, Ortaköylü gençlerin hizmetine sunuldu. 800 metrekare büyüklüğünde kapalı brandalı olarak projelendirilen komplekste seyirciler için oturma alanları da bulunuyor. Artuklu Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk, yaptığı açıklamada sağlıklı zihin ve sağlıklı bedenin önemine vurgu yaparak, "Bu noktada gençlerimizin mutlu olması adına çalışmalarımız sürüyor" şeklinde konuştu.

"Sporcu geleceğini inşa ediyoruz"

Konu hakkında bilgi veren Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk, "İlçemizin spor anlamında gelişmesi için de elimizden geleni yapıyoruz. İlçemizin kalkınma ve gelişim hamlesinde her yönüyle ekiplerimiz çalışmaktadır. Vatandaşlarımızdan kopmayan bir yönetim anlayışıyla onların isteklerini yerine getirmeye devam ediyoruz. Gençlerimizin de hem fiziken hem de ruhen daha sağlıklı olmaları için çaba veriyoruz. Bu konuda açtığımız spor kursları ile fayda sağlıyoruz. Öte yandan tesisleşme ile gençlerimizin nezih ortamlarda spor yapmalarını sağlıyoruz. Ortaköy Mahallemizde açtığımız kompleksi bu düşünceyle gerçekleştirdik" dedi.

"Yoğun ilgi gördü"

Açtıkları komplekslerin yoğun ilgi gördüğünü belirten Öztürk açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Mahallemiz nüfus olarak ilimizin en çok nüfusuna sahip mahallelerden birisidir. Ayrıca genç nüfus bakımından da mahallemiz önemli bir yerdedir. Bu nedenle mahallemizin taleplerini de gözeterek spor kompleksimizi açtık. Hemşehrilerimiz açılışımızın akabinde kompleksimize yoğun ilgi gösterdi. Biz buradaki potansiyeli ortaya çıkarmak için girişimlerde bulunmaya devam edeceğiz. Kompleksimizin ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - MARDİN