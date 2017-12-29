Artuklu Kadınları Sinemayla Tanışıyor

Mardin'in Artuklu Belediyesi, kadınların sosyalleşmesine yönelik yürüttüğü proje ve etkinliklere devam ediyor.



Kadınların toplumdaki yeri ve önemine dikkat çeken çalışmalara imza atan belediye, kadınların sosyalleşmeleri ve yaşamadıkları deneyimleri yaşamaları için çeşitli etkinlikler düzenleyerek bölge kadınlarının takdirini topluyor. 'Kadınlarımız sinemayla tanışıyor' sloganından hareketle daha önce sinemaya gitmemiş kadınlara bu deneyimi yaşamaları için gerekli imkanları sağlayan Artuklu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, ilk sinema etkinliğini İstasyon Mahallesi'nde yaşayan kadınlarla gerçekleştirdi. Bir sonraki etkinlik ise Kayacan Mahallesi kadınlarıyla gerçekleştirildi.



Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk'ün eşi Şeyma Öztürk, İstasyon Mahallesi ve Kayacan Mahallesi kadınlarının ilk sinema heyecanına ve sevincine ortak olmak için düzenlenen etkinliğe katıldı. "Aile Arasında" isimli sinema filmini izleyen kadınlar, bu etkinliği düzenlediği için Artuklu Belediyesine teşekkür etti. Bu tarz etkinliklerin devam etmesini istediklerini vurgulayan kadınlar duydukları memnuniyeti ifade etti.



Kadının toplumdaki yerine ve önemine her fırsatta vurgu yapan Şeyma Öztürk konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Kırsalda yaşayan birçok kadınımızın daha önce sinemaya gitme imkanının olmadığını öğrenen Artuklu Belediyesi Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü böyle bir etkinlikle kadınlarımıza bu deneyimi yaşatmak istedi. Bende kendilerinin bu sevincine ve heyecanına ortak olmaktan ve onlarla birlikte bu etkinlikte yer almaktan mutluluk duydum. Böyle güzel etkinlikler, kadınlarımızla bir araya gelmemiz, birlikte vakit geçirmemize vesile oluyor" dedi. - MARDİN