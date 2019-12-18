Artuklu İçme suyu Projesinin tanıtım toplantısı yapıldı

18.12.2019 14:41 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:46

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU), Mardin merkez Artuklu ilçesi İçme Suyu Projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.



Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın talimatlarıyla merkez Artuklu ilçesinde uzun zamandan beri yaşanan içme suyu sorununu çözmek üzere MARSU tarafından hazırlanan Artuklu İçme Suyu Projesi, İller Bankası ve Avrupa Birliğitarafından onaylandı.



Projenin tanıtım toplantısı Sanat Akademisi toplantı salonunda gerçekleştirildi. MARSU Genel Müdürü Eşref Dağdelen, proje tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın talimatlarıyla şehrin en büyük sorunlarının başında gelen su sorununun kökten çözmek için hazırladıkları 'Mardin merkez Artuklu İlçesi İçme Suyu Projesinin İller Bankası ve Avrupa Birliği tarafından kabul edildiğini belirtti. Mevcut içme suyu şebekesinde yaşanan sıkıntılara değinen Dağdelen, "Kentte içme suyu şebekesi mevcuttur fakat çok eski olması, şebekede yüksek basınçlara maruz kalması gibi nedenlerle sağlıksız ve karmaşıktır. Mevcut şebekenin durumu çok kötü olup, toplam su kayıpları oranı yüzde 72 civarındadır. Su kayıplarının yüksek olduğu mevcut eski ve yetersiz şebekenin sürekli arıza vermesi de hizmetin sürekliğini olumsuz etkilemektedir. Su sorunu kentin en önemli sorunlarının başında gelmektedir" dedi.



2020 yılın ilk çeyreğinde başlanması hedefleniyor



2020 yılının ilk çeyreğinde projeye başlamayı hedeflediklerini açıklayan Dağdelen, şöyle devam etti:



"13 Mart, Yenişehir, Nur, Yalım, Kabala, Savurkapı, Diyarbakırkapı, Kayacan, Saraçoğlu, Avcılar, İstasyon, Ofis, Ensar, Kotek, Yukarıazıklı, Çağlar, Akbağ, Eskikale, Acar, Çiftlikköy olmak üzere toplam 20 mahalleye içme suyu şebekesi çekilecek. Organize Sanayi Bölgesi, sanayi sitesi, Artuklu Üniversitesi, askeri yerleşkeleri de projenin kapsamında. Projeyle 10 bin haneye içme suyu hattı çekilecek. 2053 yılı 300 bin nüfus hedeflenerek yapılan projede son teknoloji malzeme kullanılacak. Çalışmalar dahilinde vatandaşların sorun yaşamaması için her türlü tedbir alınacak."



Konuşmaların ardından tanıtım toplantısı soru cevap şeklinde devam etti. - MARDİN

Kaynak: İHA