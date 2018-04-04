Artuklu Güzelleşmeye Devam Ediyor

Mardin Artuklu Belediyesi, kentin güzelleşmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Şakir Öner Öztürk, yaptığı açıklamada, Cadde ve Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında ilçe yollarını parke taşı görüntüsünden kurtararak, sıcak asfaltla kapladıklarını belirtti.

Yenişehir Mahallesi'nde doğalgaz ve altyapı çalışmaları ile enerji nakil hatlarının yer altına alınmasının ardından asfaltlama çalışmasının tamamlandığını aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Projemizi hayata geçirmeden önce yaptığımız ön incelemelerde, ilçemizin kaldırımlarının birkaç farklı taştan, malzemeden yapıldığını gördük. Kaldırımlar o kadar işlevsiz, bozuk ve düzensizdi ki vatandaşlarımız kaldırımda yürüme alışkanlıklarını kaybetmişti. Çünkü bir yerde başlayıp devamı gelmeyen yarım bırakılmış, tahrip edilmiş, engelli vatandaşlarımızın kullanması için son derecede elverişsiz, estetikten uzak kaldırım manzaraları vardı. Bu manzara ilçemize hiç yakışmıyordu. Cadde ve Sokak Sağlıklaştırma Projesi ile vatandaşlarımızı ilçe merkezinde yalnızca sıcak asfalt konforuyla değil, modern ve estetik kaldırımlarla da tanıştırmayı başardık."