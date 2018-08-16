Artuklu'da Zabıta Denetimleri

Mardin'in Artuklu ilçesinde zabıta ekiplerinin, bayram öncesi 118 iş yerinde denetim gerçekleştirdikleri bildirildi.

Artuklu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçedeki pastane, kasap, fırın ve kafeleri denetleyen ekipler, hijyen kurallarına uymayan iş yerlerine uyarılarda bulundu.Denetimlerde 2 iş yerine idari para cezası uygulandığı ifade edilen açıklamada, ilçedeki denetimlerin daha da sıklaştırılacağı vurgulandı.