ARTUKLU, MARDİN (Habermetre) - Artuklu'da Trafiğe Yeni Bir Soluk Olacak Yol Tamamlandı Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Artuklu Belediyesi ortaklığında yapımına başlanılan Zaferkent-Mardin AVM güzergahı arasında bulunan yol tamamlandı. Mardin merkezde araç trafiğini rahatlatmak için Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Artuklu Belediyesi ortaklığında Nur Mahallesi ile 13 Mart mahalleleri arasındaki bulunan Zaferkent- Mardin AVM güzergahında yol açma çalışmaları başlatılmıştı. Özellikle yeni yerleşim yerlerin trafiğini rahatlatacak yol çalışmasının biran önce bitirilmesi için Büyükşehir Belediyesi ile Artuklu Belediyesi ortaklığında çalışmalara hız verildi. Güzergah açma, alt yapı çalışmalarının, pmt serimi, sulama ve sıkıştırmanın ardından sıcak asfalt (BSK) serimi tamamlanan caddedeki trafik çizgileri çalışmasının tamamlandı. Vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde yoğun kullanılmaya başlanılan yol, kent merkezindeki trafik yoğunluğuna bir soluk oldu.

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