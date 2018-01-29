Artuklu'da Toplantı ve Yürüyüş Yerleri Belirlendi

Mardin Valiliği Artuklu ilçesinde toplantı, gösteri yürüyüşleri toplanma yeri, yürüyüş güzergahı, miting alanı ve dağılma güzergahlarını belirledi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada; belirlenen yerlere riayet edilmesi istendi. Açıklamada, "ilimiz Artuklu ilçesinde 2018 yılında toplantı ve gösteri yürüyüşleri toplanma yeri, yürüyüş güzergahı, miting alanı, dağılma güzergahı ile toplantı veya yürüyüşlere ilişkin çağrı veya propaganda amacıyla kullanılan basılı veya çoğaltılmış veya el ile yazılmış davetiye, levha ve ilanlardan asılması gerekenlerin asılacak yerler belirlenmiştir. Buna göre eski Mardin bölgesinde, toplanma yeri Diyarbakırkapı Mahallesi, yürüyüş güzergahı, toplanma yerinden hareketle 1. Caddeyi takiben Cumhuriyet Meydanında bulunan alana intikal ettirilerek yürüyüşün sona erdirilmesi, miting alanı, Cumhuriyet Meydanı, dağılma güzergahı, 1. Caddeyi takiben geliş ve gidiş olmak üzere her iki yöne dağılımların sağlanması, afiş asılacak yerler, Artuklu ilçesinde belediyeye ait billboardlar, pankart asılacak yerler, yürüyüş güzergahı ve miting alanıdır. Yenişehir bölgesinde ise PTT önündeki PTT Caddesi ve Kültür Caddesi Kavşağı, yürüyüş güzergahı, toplanma yerinden hareketle Kültür Caddesini takiben Vali Ozan Caddesi üzerinden miting alanına intikal ettirilerek yürüyüşün sona erdirilmesi, miting alanı, Artuklu ilçesi 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı içindeki boş alan, dağılma güzergahı, Vali Ozan Caddesi ve Kültür Caddesinde dağılımların sağlanması, afiş ve pankart asılacak yerler: Artuklu ilçesinde belediyeye ait billboardlar ve yürüyüş güzergahı ile miting alanı olarak belirlenmiştir. Söz konusu kanun, hükümleri çerçevesinde uygulamaya konulmuştur" denildi. - MARDİN