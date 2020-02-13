Artuklu'da okullar yarın da tatil edildi
Mardin merkez Artuklu ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle eğitime 14 Şubat Cuma günü de ara verildi.
Mardin merkez Artuklu ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle eğitime 14 Şubat Cuma günü de ara verildi.
Artuklu Kaymakamlığından yapılan açıklamada eğitime kar nedeniyle 1 gün daha ara verildiği belirtildi. Açıklamada "İlimizde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçemize bağlı her seviyedeki okullarda eğitim-öğretime 14 Şubat 2020 tarihinde 1 gün süreyle ara verilmiştir. Öğretmen, öğrenci ve velilerimize saygıyla duyurulur" denildi. - MARDİN