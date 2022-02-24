Artuklu'da metruk binaların yıkımı sürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Artuklu'da metruk binaların yıkımı sürüyor

AA, Şahin Seçen - Güncel
 - Güncelleme:
Artuklu'da metruk binaların yıkımı sürüyor

Artuklu Belediyesi, tehlike arz eden ve görüntü kirliliği oluşturan metruk yapıların yıkımını sürdürüyor.

Artuklu Belediyesi, tehlike arz eden ve görüntü kirliliği oluşturan metruk yapıların yıkımını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden ve çevre kirliliğine neden olan yapılarda uyuşturucu madde kullanımının önüne geçmek için yürütülen yıkım çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Acar, Akbağ, Akıncı, Kabala, Tilkitepe, Yalım, Yardere, Yenişehir ve Yüce mahallelerinde 18 metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk yapıların tespit edilip yıkım işlemlerinin gerçekleştirildiğini belirtti.

Tutaşı, "Metruk yapıları yıkarak görüntü kirliliğini ortadan kaldırıyoruz. Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği bizim için önemli. Çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

AA / Şahin Seçen - Güncel

Uyuşturucu, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title