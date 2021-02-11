Artuklu'da mahalle konakları hizmete başladı
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Artuklu'da mahalle konakları hizmete başladı

11.02.2021 14:23 | Son Güncelleme: 11.02.2021 14:23
Artuklu'da mahalle konakları hizmete başladı

Artuklu Belediyesinin kadınlara yönelik uygulamaya başladığı projeler arasında bulunan "Mahalle Konakları Projesi" Kovid-19 tedbirlerine uygun şekilde vatandaşa hizmet sunmaya başladı.

Artuklu Belediyesinin kadınlara yönelik uygulamaya başladığı projeler arasında bulunan "Mahalle Konakları Projesi" Kovid-19 tedbirlerine uygun şekilde vatandaşa hizmet sunmaya başladı.

Artuklu Belediyesinin ARMEK kapsamında kadınlara yönelik uygulamaya başladığı başarılı projeler arasında bulunan "Mahalle Konakları" düzenlenen kurs ve etkinliklerle Mardinli vatandaşları ağırlamaya devam ediyor.

Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, kadınların ve çocukların hak ettikleri yere gelmesini hedeflediklerini belirterek, "İlçemizde mahalle konaklarımız aktif bir şekilde çalışmalarını sürdürmekte. Özellikle kadınlarımız ve gençlerimiz için konaklarımız önemli bir fayda sağlamaktadır. Konaklarımız kadınlarımızın mesleki kabiliyetlerini ortaya çıkarmakla beraber, ev ekonomilerine de katkı sağlamaktadır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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