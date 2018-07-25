Artuklu'da Mahalle Konağı Yapılıyor

Mardin'in Artuklu İlçe Belediyesi, Mahalle Konakları projesi kapsamında Ortaköy Mahallesi'nde eski belediye binasını modern Mahalle Konağı'na çeviriyor.

Artuklu Belediyesi, kadınların büyük ilgi gösterdiği Mahalle Konakları sayısını arttırmaya yönelik çalışmalar kapsamında, yoğun nüfus potansiyeline sahip olan Ortaköy Mahallesi'nde atıl durumda olan eski belediye binasını tadilattan geçirerek, modern bir Mahalle Konağı haline getiriyor. Daha önce Yenişehir Mahalle Konağı ve İstasyon Mahalle Konağı'nı faaliyete koyan Belediye, Mahalle Konakları'nda kadınlara uzman eğitmenler eşliğinde uygulamalı eğitimler veriyor.

Eski belediye binasının bakım ve onarımdan geçirilmesi için talimat veren Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını belirtti. Öztürk, "Nüfus yoğunluğu itibarıyla dikkat çeken Ortaköy mahallemizde atıl durumda bulunan belediye binasını revizyondan geçirerek, genç kız ve kadınlarımıza yönelik oluşturduğumuz Mahalle Konakları Projesi'nde değerlendirmek çalışmalara başladık. Çok yakında Ortaköylü kadınlarımız ve genç kızlarımızı da Mahalle Konağı'yla buluşturacağız. Çok geniş bir yelpazede hizmet verecek olan Mahalle Konağımızda yalnızca mesleki eğitimler değil, kadınlar için psikolojik danışmanlık hizmetleri, bilinçlendirme eğitimleri, kütüphane, çocuk oyun salonu gibi birçok alternatif hizmette verilecek. Mesleki eğitimlerimiz esnasında kadınlarımızın uygulamalı olarak ürettikleri ürünleri fırsat bulduğumuz her platformda satışa sunarak kadınlarımıza ek gelir sağlamayı da hedefliyoruz. Kadınlarımızın bu kurslardan faydalanmasını istiyor, Mahalle Konaklarına kişisel donanımlarına katkıda bulunmaları için mutlaka üye olmalarını tavsiye ediyorum" dedi. - MARDİN