Artuklu'da kar ile mücadele sürüyor

Mardin Artuklu Belediyesi karla mücadele ekipleri, kırsal alanlarda etkisini gösteren kar yağışı sonrası çalışmalarını sürdürüyor.

Şehir merkezinin birçok noktasında aralıksız çalışan ekipler kar kürüme çalışmaları yapıyorlar.

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, "İlçemizde de etkili olan kar yağışının ardından ekiplerimiz, belediyemize ait yollarda gece boyunca tuzlama çalışmalarına aralıksız olarak devam ederken, kırsal mahallelerimizde de yol açma çalışmalarımız devam ediyor. Yağış sürdüğü sürece 24 saat görevimizin başında olacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz