Artuklu'da Gösteri ve Yürüyüş Güzergahları

Artuklu ilçesinde bu yıl toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin yapılacağı yerler ile güzergahları belirledi.

Valilikten yapılan açıklamada, Merkez Artuklu ilçesinde, toplantı ve gösteri yürüyüşleri güzergah planları ile pankart ve afiş asılacak yerlerin belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, şunlar belirtildi:

"Eski Mardin bölgesinde, toplanma yer, Diyarbakırkapı Mahallesi, yürüyüş güzergahı, toplanma yerinden hareketle 1. Caddeyi takiben Cumhuriyet Meydanında bulunan alana intikal ettirilerek yürüyüşün sona erdirilmesi, miting alanı, Cumhuriyet Meydanı, dağılma güzergahı, 1. Caddeyi takiben geliş ve gidiş olmak üzere her iki yöne dağılımların sağlanması, afiş asılacak yerler, Artuklu ilçesinde belediyeye ait billboardlar, pankart asılacak yerler, yürüyüş güzergahı ve miting alanıdır.

Yenişehir bölgesinde ise toplanma yeri, PTT Caddesi ve Kültür Caddesi Kavşağı, yürüyüş güzergahı, toplanma yerinden hareketle Kültür Caddesi'ni takiben Vali Ozan Caddesi üzerinden miting alanına intikal ettirilerek yürüyüşün sona erdirilmesi, miting alanı, Artuklu ilçesi 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı içindeki boş alan, dağılma güzergahı, Vali Ozan Caddesi ve Kültür Caddesi'nde dağılımların sağlanması, afiş ve pankart asılacak yerler, Artuklu ilçesinde belediyeye ait billboardlar ve yürüyüş güzergahı ile miting alanı olarak belirlenmiştir."