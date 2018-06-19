Artuklu'da Dilenci Operasyonu

Mardin'in Artuklu ilçesinde zabıta ekipleri vatandaşların duygularını sömüren dilencilere karşı sıkı bir denetim başlattı.

Hastane önleri, parklarda ve cami çıkışlarında özellikle çocukları ile birlikte vatandaşlara duygu sömürüsü yaparak para toplayan 27 dilenci dün düzenlenen operasyon ile toplandı. 30 kişilik bir ekiple denetimleri gerçekleştiren Artuklu Belediyesi zabıta ekipleri, dilenciler üzerinden 300 TL'lik nakit para çıkardı. Duygu sömürüsü yaparak vatandaşları iyi niyetini kullanan dilencilere karşılık Mardin'de yerli ve turistleri rahatsız eden dilencilerin sık sık dilenci operasyonu ile toplandığını belirtilerek, dilenci operasyonlarının sıkı denetimler ile süreceği kaydedildi. - MARDİN