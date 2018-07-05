Artuklu'da Çocuklara Özel Havuz

Mardin'in Artuklu İlçe Belediyesi "Haydi Çocuklar Havuza" sloganından hareketle çocukların yüzme öğrenmesi ve keyifli bir yaz tatili geçirmesi için 2 ayrı noktaya havuz kurdu.

Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk, yaz tatilinde denize gitme imkanı olmayan çocukların ayağına havuz getirdi. Artukluda bulunan Suphiye Bölünmez İmam Hatip Orta Okulu ile İMKB Anadolu Lisesi bahçesine kurulan iki dev havuzda 07-13 yaş aralığındaki çocuklar, yaz boyunca serinleyip, yüzme öğrenerek tatillerini değerlendirmiş olacaklar. Çocuklar tarafından büyük ilgi gören havuzlara Artuklu'da yaşayan bin 735 öğrenci başvuruda bulundu, havuzlardan yararlanmak isteyen büyün çocukların kayıt başvuruları kabul edildi. Profesyonel eğitmenler tarafından verilen yüzme dersleriyle güne başlayan öğrenciler, belli yaş aralığında sınıflandırılarak yüzme öğreniyor. Yüzme havuzlarının açık tutulacağı 60 gün boyunca devam edecek olan yüzme eğitimine tabi tutulacak olan çocuklar, günün farklı saatlerinde yaş kategorilerine göre kabul ediliyor.

Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk, yüzme öğrenmenin kişinin bireysel donanıma katkı sağlayan bir yatırım olduğunu ifade ederek, "Çocuklarımızın hiçbir şeyden mahrum kalmadan eksiksiz bir şekilde eğitim almaları için giyinecekleri ve kullanacakları bütün kıyafet ve malzemeleri karşılıyoruz. Böylece bütün çocukların eşit şartlarda havuzlarımızdan faydalandırmalarını sağlamış oluyoruz. Geçen sene ilk kez hayata geçirdiğimiz bu uygulama bizlere birçok konu da deneyim kazandırdı. Bu sene kapılarımızı daha donanımlı ve dinamik bir şekilde açtık" dedi.

"Çocukların yüzü hep gülmeli"

Havuzlara başvuru için herhangi bir sayı sınırlaması koymadıklarını anlatan Öztürk, "Herkese yetecek ve yetişecek bir alt yapımız var. İyi bir planlamayla bütün çocuklarımızın faydalanmasını sağlıyoruz. Bizim için önemli olan çocuklarımızın mutlu olmasıdır. Çocuklarımızın yüzü hep gülmeli" diye konuştu. - MARDİN