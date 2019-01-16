Artuklu'da Belediyeden "Halk Ekmek" Uygulaması

Mardin'de görevlendirme yapılan Artuklu Belediyesi, "halk ekmek" uygulaması başlattı.

Savur Kapı, Yeni Yol ve 13 Mart mahallelerindeki satış noktalarında kurduğu ekmek satış büfeleriyle halk ekmeği uygulamasını başlatan belediye tarafından ekmek 50 kuruştan satışa sunuluyor.

Artuklu Belediye Başkan Vekili Kaymakam Şakir Öner Öztürk, yaptığı açıklamada, günlük 3 bin ekmeği geliri düşük ailelere ulaştıracaklarını söyledi.

Artuklu Belediyesi olarak bu amaçla ekmek fabrikası açtıklarını dile getiren Öztürk, "Amacımız esnafa alternatif oluşturmak değil. Bu nedenle üretimi günlük 3 bin ekmekle sınırlı tuttuk." dedi.

Öztürk, dar gelirli ailelerin yarı fiyatına ekmek alabilmesine imkan sunan projenin esnafın da bilgisi dahilinde gerçekleştirildiğini dile getirerek, günde 3 bin ekmeğin üç ayrı noktada tanesi 50 kuruştan satışa sunulacağını aktardı.

Vatandaşlarla düzenlenen halk günü toplantılarında kendilerine ulaşan talepler doğrultusunda bu kararı aldıklarını ve harekete geçtiklerini vurgulayan Öztürk, "Asla fırıncılarımızla bir rekabete girmek yahut fırıncı esnafımıza alternatif oluşturmak gibi bir niyetimiz yok." diye konuştu.

Kaynak: AA