Artuklu'da 52 Okula Kitaplık Yapıldı

"Okuluma Hayat Ver" Projesiyle Artuklu Belediyesi, Organize Sanayi ve UNHRC'nin de destekleriyle kitaplığı olmayan 52 okula kitaplık desteğinde bulundu. Kırsal mahallelerdeki okulların İlçe merkezindeki okullarla aynı kalitede eğitim alması için çaba sarf ettiklerini vurgulayan Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk, "Altyapı ve üstyapı faaliyetleriyle sınırlı kalmayarak her alanda hizmeti öngörüyor, bunun için mücadele ediyoruz. Her defasında vurguladığımız sosyal belediyecilik anlayışının önemi bu noktada ortaya çıkıyor. Bu hizmetlerinde asli görevimiz olduğunun altını çizmek istiyorum. Kırsaldaki öğrencilerimizin, İlçe merkezimizdeki öğrencilerimizle aynı kalitede ve aynı şartlarda eğitim alması için eksikliklerini gidermeye, belediyemizin imkanları dahilinde destek olmaya devam edeceğiz. Eğitim ve öğretim yuvası okullarımız, öğrencilerimize eksiksiz olarak kucak açmalıdır. Bu sebeple kaynaklarımızın yetersiz kaldığı durumlarda sosyal sorumlulukları önemseyen kurum ve kuruluşlarında desteğini alarak hareket ediyoruz. Bu projede yanımızda olan Organize Sanayi Başkanlığımıza ve bölgemizde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik çalışmalarıyla yardım elini her daim hissettiğimiz UNHRC'ye teşekkür ediyorum" dedi. - MARDİN