Artuklu'da 15 lavanta bahçesi için tarım alanı oluşturuldu

Mardin'de geçimini sosyal yardımlarla sağlayan dezavantajlı kadınların istihdam edilmesi için başlatılan Bir Dünya Üreten Kadın Projesi kapsamında Artuklu ilçesinde belirlenen 255 bin metrekarelik atıl durumdaki alan 15 lavanta bahçesi için tarım alanına dönüştürüldü.

Mardin'de geçimini sosyal yardımlarla sağlayan dezavantajlı kadınların istihdam edilmesi için başlatılan Bir Dünya Üreten Kadın Projesi kapsamında Artuklu ilçesinde belirlenen 255 bin metrekarelik atıl durumdaki alan 15 lavanta bahçesi için tarım alanına dönüştürüldü.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Ömerli Belediyesi, Derik Belediyesi, Nusaybin Kaymakamlığı ve Dargeçit Belediyesinin finans desteği sağladığı Dicle Kalkınma Ajansı'nın da yaklaşık yüzde 86 hibe verdiği ve Mardin Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün yürütücüsü olduğu Bir Dünya Üreten Kadın Projesi kapsamında çalışmalar sürüyor.

Proje kapsamında Artuklu ilçesinde tamamlanarak 18-45 yaş arası 15 kadın çiftçi için 255 bin metrekare üzerine her kadın çiftçiye 17 bin metrekare olmak üzere toplam 15 lavanta bahçesi kurulacak.

Lavanta bahçelerinde geliri düşük olan kadınlar istihdam edilerek yeni iş imkanları ile işsizliğin azaltılması sağlanacak.

Kurulacak kadın kooperatif aracılığıyla bahçelerde yetiştirilen lavantalardan elde edilen kurutulmuş lavanta çiçeği ve çiçeğinden elde edilen yağ gibi katma ve marka değeri yüksek ürünler pazarlanarak sosyal yardımlarla geçimlerini sağlamak zorunda kalan çiftçi kadınların sosyal girişimciliği ortaya çıkarılacak. Mesleki bilgi ve becerilerini geliştiren kadınlara iş yerini kurabilmesi için destek verilmesi sağlanacak.

Artuklu, Nusaybin, Derik, Ömerli ve Dargeçit ilçelerinde kurulacak kadın kooperatifleri aracılığıyla tarım alanında kurulacak organize bölgelerle organik ürünler yetiştirilerek marka değeri oluşturulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz