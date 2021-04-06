Artuklu Belediyesinden gezi rehberi uygulaması
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Artuklu Belediyesinden gezi rehberi uygulaması

Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel
Artuklu Belediyesinden gezi rehberi uygulaması

Artuklu Belediyesi tarafından telefon ve tablet bilgisayar tabanlı olarak hazırlanan mobil gezi uygulaması ile kentin tarihi ve turistik mekanlarına ulaşmak daha kolay hale gelecek.

Artuklu Belediyesi tarafından telefon ve tablet bilgisayar tabanlı olarak hazırlanan mobil gezi uygulaması ile kentin tarihi ve turistik mekanlarına ulaşmak daha kolay hale gelecek.

Artuklu Belediyesi ve Dicle Kalkınma Ajansı iş birliği ile "Artuklu Gezi Rehberi" uygulaması hazırlandı.

Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı, turizmde dijitalleşme kapsamında 7 bin yıllık tarihi Mardin'i tanıtmak için internet üzerinden gezi rehberi oluşturduklarını söyledi.

Rehberde gelen turistlere şehri anlatan bilgilerin yer aldığını belirten Tutaşı, "Mardin'in önemli gelir kaynaklarından biri olan turizmde misafirlerimizi daha iyi ağırlamak istiyoruz. Yaptığımız uygulama ile turistler gezmek istediği yerin konumunu görerek, yöresel lezzetleri, konaklama tesislerini ve Mardin'in farklı kültürlerini tanıyacak. Artuklu Belediyesi olarak çağa ayak uyduruyoruz. Şehrin turizmine destek veriyoruz." dedi

"Hedef 5 milyon turist ağırlamak"

Mardin'de son yıllarda artan turizm potansiyeli ile yılda 3 milyon turisti ağırladıklarını ifade eden Tutaşı, şunları kaydetti:

"Bu rakamı 5 milyon turiste çıkarmak istiyoruz. Dünyaya önemli hoşgörü mesajları veriyoruz. Bu değerleri ve kültürleri dünyaya tanıtmak için internet üzerinden gezi rehberi hazırladık. Mardin'e gelmek isteyen turistler internet üzerinden gezi rehberine bakabilecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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