Artuklu Belediyesinden çocuklara sinema etkinliği

16.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:30

Kültürel ve sosyal çalışmaları ile mahalle konakları ve bilgi evinde gençlere ve kadınlara destek olan Artuklu Belediyesi, çocukların mutlu olması için de çalışma yürütüyor.

Artuklu Belediyesinin sürdürdüğü, "Artuklu'yu Keşfediyoruz Projesi" kapsamında Ortaköy Mahallesi'nden alınan çocuklar sinemaya götürüldü.

Hayatlarında ilk defa sinemayla tanışan çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.

Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, ilçede çocukların mutlu olmasını sağlamak olduğunu söyledi.

İlçenin değişimi ve gelişimi için başladıkları görevde sosyal projelere de önem verdiklerini ifade eden Tutaşı, şunları kaydetti:

"Bu nedenle dezavantajlı vatandaşlarımızı düşünen bir yapıda çalışmalar yapıyoruz. Çocuklarımız da bizler için her zaman önemli bir yerde bulunuyor. Çünkü çocukların güldüğü bir yerde ilçemizin de mutlu olacağını biliyoruz. Bu nedenle proje kapsamında evlatlarımızı sinemayla tanıştırıyoruz. Özellikle kırsal mahallelerde çalışmaları yapıyoruz. İlçe merkezinde olduğu gibi kırsal mahallelerde de yaşayan evlatlarımızın sosyal olmalarına olanak sağlıyoruz. Bu nedenle kırsal mahallerimizden çocuklarımızı alarak ilçemizi gezdiriyor ve sinemaya götürüyoruz. Onlara unutamayacakları bir gün armağan ediyoruz. Bu şekilde çalışmalarımız ara vermeden devam edecek."

Kaynak: AA