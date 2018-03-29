Artuklu Belediyesinden 15 Temmuz'dan Afrin'e Söyleşisi

Mardin'in Artuklu İlçe Belediyesi 15 Temmuz'da gerçekleşen hain darbe girişimi ve Afrin'e yapılan Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili söyleşi programı düzenledi.

Artuklu Üniversitesi konferans salonunda gerçekleşen söyleşiye Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk, kurum müdürleri, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Programda, AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk ve 15 Temmuz'da kardeşi Erkan Yiğit'i hain darbe girişimine direnirken şehit veren, bir diğer kardeşi ise kendisi gibi 15 Temmuz gazisi olan Hakan Yiğit konuşma yaptı.

İstanbul Milletvekili Külünk, "Zeytin Dalı Harekatı ülkemizi birlik ve beraberliğimizi tehdit eden PKK terör örgütünün kökünün kazınması için hayati önem taşımaktaydı. Bu sınır ötesi operasyonla terör örgütüne ağır bir darbe vurmuş olduk. Bugüne kadar bir takım siyasetçiler gibi Kürt meselesini, biriktirilmiş sorunları çözüyormuş gibi yapıp inisiyatif almaktan imtina etseydi Cumhurbaşkanımız, Türkiye'yi Erdoğansızlaştırma operasyonlarına tabi tutmazlardı" dedi.

Hakan Yiğit ise, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi yaşananları anlattı. - MARDİN