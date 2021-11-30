Artuklu Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor

ARTUKLU, MARDİN (AA) - Mardin'in Artuklu Belediyesi alternatif yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

Artuklu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçenin Nur ve 13 Mart Mahalleleri Zaferkent-AVM güzergahında yapılan yol asfaltlama çalışmaları Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Artuklu Belediyesi iş birliğiyle tamamlandı.

Çalışmalarını tamamlayan ekipler, şehir içi ulaşımını rahatlatmak üzere yolu trafiğe açtı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı, yapılan yol çalışmalarının şehir içi ulaşımında önemli bir rahatlama sağlayacağını kaydetti.

Kaliteli hizmet sunmanın her zaman öncelikleri olduğunu aktaran Tutaşı, şöyle devam etti:

"Göreve geldiğimiz günden beri belediyenin hizmetlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmekle beraber ilçeye çok sayıda alternatif yollar kazandırdık. Bunu yaparken hem şehir içi ulaşımını rahatlatmış oluyoruz hem de vatandaşlarımızın ana artellerdeki araç yoğunluğuna karışmadan alternatif güzergahlar üzerinden evlerine ulaşımını sağlıyoruz. Zaferkent-AVM güzergahı yol çalışmalarını Büyükşehir Belediyesinin iş birliğiyle tamamladık."

AA / Şahin Seçen - Son Dakika Haberleri

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