Artuklu Belediyesi Sabun Üretimi Kursları Başladı

Mardin'in Artuklu Belediyesi, bölgenin kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak ve istihdam oluşturmak amacıyla kadınlara yönelik meslek edindirme kurslarına bir yenisini daha ekledi.

Belediyenin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı İstasyon Mahalle Konağı'nda Mardin'in turizm simgesi haline gelen meşhur bıttım sabununun yapılışının öğretilmesi için kurs açıldı. Halk eğitim işbirliğiyle verilen eğitimlerde kadınlara el ve banyo sabunu yapımı öğretiliyor. Mahalle Konağı'nın sabun atölyesinde gerçekleşen eğitimler uygulamalı olarak anlatılıyor ve kadınların sabun yapımını deneyerek öğrenmesi sağlanıyor. 3 ay boyunca devam edecek kurslar tamamlandığında kursiyer kadınlar sabun yapımını öğrenmiş olmanın yanı sıra halk eğitim müdürlüğü onaylı sertifika ve katılım belgesi almaya hak kazanacak.

"Kadın istihdamını önemsiyoruz"

Kadınların meslek edinmelerine yönelik kursların artarak devam edeceğini aktaran Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk, "Ev hanımlarımız yüklendikleri sorumluluklarla yetinmeyerek aile bütçelerine katkıda bulunmak için öğrenmek ve üretmek istiyorlar. Bölgemizin kadınlarının bu fedakar tutumuna karşılık bizler de kendilerine istihdam yaratmak amacıyla meslek edindirme kursları açıyoruz. Kadın istihdamını, kadının iş hayatında aktif olarak rol almasını önemsiyoruz. Mahalle Konaklarımızın sayısını arttırmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz tüm girişimler daha fazla kadınımıza ulaşmak ve onlara gerekli koşulları sağlamak içindir" dedi. - MARDİN