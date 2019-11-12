Artuklu Belediyesi'nden asılsız haber iddialarına yalanlama

12.11.2019 18:08 | Son Güncelleme: 12.11.2019 18:08

Artuklu Belediyesi tarafından, "Artuklu'da yeni imar ve revizyon planı: AKP'liler 'kayyumla' tehdit edildi" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı hakkında 12 Kasım'da bir internet sitesinde yapılan paylaşımın gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle açıklama yapmanın hasıl olduğu belirtildi.

Açıklamada, Artuklu Belediye Başkanı Tutaşı'nın, siyasi hayatı boyunca memleket aşkıyla hareket ettiği ve geçmişte 3 dönem boyunca belediye başkanlığı görevine layık görüldüğü ifade edildi.

Tutaşı'nın görev yaptığı süre boyunca hakkında idari ve cezai tek bir soruşturma dahi olmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi.

"Geçmişte başkanlık görevinden ifa ettiği süre boyunca da kimsenin baskı ve etkisi altında kalmadan kanunlar çerçevesinde çok sevdiği memleketine hizmetlerde bulunmuştur. Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı'nın kişiliği, siyasi kimliği ve aile yapısı incelendiğinde baskı tehdit ve hile ile iş ve işlemler yaptırmaya çalışmanın pek mümkün olmadığı anlaşılacaktır."

22.10.2019 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tarafımıza gönderilen yazıda 'İmar planına esas jeolojik ve jeolojik etüt raporları ile ilgili eksiklikler olduğu ve raporların yeniden düzenlenerek bakanlığa gönderilmesi istenildiğinden' denildiği anımsatılan açıklamada, söz konusu yetkinin mevcut imar hatalarının düzeltilmesi için yapılacak jeolojik etüt raporlarının maliyetinin yüksek meblağlı olmasından dolayı olduğu aktarıldı.

Açıklamada, yüksek maliyetli olan bu araştırmaların belediye bütçesinden yapılmasının mümkün olmadığı dolayısıyla ve Tutaşı'na belediye dışında maddi kaynak arama amacı ile bu yetkinin devredildiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yetki devrinin Tutaşı için bir fayda sağlamayacak olup aksine sorumluluk yükleyen bir yetki devridir. İmar ve revizyon planında değişiklik yapma yetkisi halen belediye meclisindedir. Dolayısıyla belli bir amaç için verilmiş olan yetki çarpıtılarak yalan yanlış habere konu edilmiştir. Gerçek dışı paylaşımlar ve yalan yanlış haber yapan haber sitelerinin halkı doğru bilgilendirmek gibi bir gayesi olmadığı aşikardır. Gerçek olmayan haberi yayınlayıp mevcut iktidara, demokratik bir seçimle seçilen meclis üyelerine Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı'na yönelik olumsuz algı oluşturduğu açıktır. Halkımızın gerçekleri bilmesi ve ilk ağızdan duyması adına bu açıklamayı yapma zorunluluğu hasıl olmuştur."

Kaynak: AA