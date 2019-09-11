Artuklu Belediyesi'nden açıklama

11.09.2019 16:26

Artuklu Belediyesi, "Mardin'de kayyım rahatsızlığı" başlığıyla yayımlanan habere ilişkin açıklama yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Mardin'de kayyım rahatsızlığı" başlığıyla yayımlanan haberde AK Partili belediye meclis üyelerinin Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne görevlendirme yapılmasından rahatsızlık duyduğuna ilişkin gerçekle ilgisi olmayan ifadelerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Meclis üyelerimiz ilimizin menfaatlerini gözeten bir yapıda bugüne dek yapılan tüm meclis toplantılarında hassasiyetle davranmıştır. Öyle ki Mardin'in ve ülkemizin menfaatlerine aykırı olan tüm kararlara da şerh düşmüştür. Hal böyle iken kayyımın gelmesi tüm meclis üyelerimizce devletimizin bekası ve güvenliği adına onanmış ve doğru bulunmuştur. İçeride ve dışarıda terör ve uzantıları ile mücadele eden ülkemiz şüphesiz bu kararlılığını örgüte lojistik ve personel desteği veren her kuruma gösterecektir. Bundan daha doğal bir süreç yoktur. Dolayısıyla yazılan konular ilimizde yaşayan hemşehrilerimizi etkilemek adına kara propagandadır."

Kaynak: AA