Artuklu Belediyesi gençleri üniversiteye hazırlıyor

Artuklu Belediyesi Bilgi Evi gençlere eğitim desteği veriyor.

Artuklu Belediyesi Bilgi Evi gençlere eğitim desteği veriyor.

Gençlerin ve öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri ve geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaları için hizmet veren Artuklu Bilgi Evi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ile kurslar başarıyla sürdürülüyor.

Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, yaptığı açıklamada, üniversiteye hazırlanan gençler için ayrı bir özen gösterdiklerini ifade ederek, Bilgi Evi'nin salgın sürecinde tüm çalışmalarını dikkatli ve tedbirli bir şekilde yaptığını aktardı.

Tutaşı, kontrollü bir şekilde devam eden kurslarda öğrencilerin başarısını hedeflediklerini dile getirerek, "Onların geleceğe en iyi şekilde hazırlanmalarını ve istedikleri üniversitelere gitmelerini arzuluyoruz. Bu düşüncelerle üniversite yolundaki en zorlu dönemeç olan TYT ve AYT kurslarını hassasiyetle sürdürüyoruz." dedi.

"Öncelikle sağlık diyerek tedbirlerimizi aldık." diyen Tutaşı, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin giriş ve çıkışlarda ateşini ölçüyoruz. Dezenfektanlar ile periyodik olarak temizlik yapıyoruz. Şu an için 50 öğrencimiz kurslara katılıyor. 8 öğretmenimiz matematik, kimya, tarih, coğrafya, felsefe, biyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı ve fizik derslerinde eğitimlerini veriyor. Başarıya giden yolda desteklerimiz devam edecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz