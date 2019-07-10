Artuklu Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor

Mardin'in Artuklu Belediyesince, mahallelerde başlatılan çalışmalar sürüyor.

Artuklu ilçesinde yaşayan vatandaşların talep ve önerilerini dikkate alan belediye sorunları bir bir çözerken, Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı da vatandaşlarla bir araya gelerek ilçedeki sorunlara çözüm arıyor.

Tutaşı, yaptığı açıklamada, ilçenin güzel hizmetlere kavuşması için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

İlçede yol sorununun çözüme kavuşması için etkin çalışma yürüttüklerini belirterek, "Yetki alanımızda olsun olmasın hemşehrilerimizin sorunları için elimizi taşın altına koyuyoruz. Mutlu bir ilçe ve şehir için çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Kaynak: AA