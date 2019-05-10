Artuklu Belediye Başkanından "Engelliler Haftası" Mesajı

Mardin Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tutaşı mesajında, herkesin birer engelli adayı olduğunu belirterek, engellilerin toplumsal hayata katılımlarının sağlanması ve hayat standartlarının yükseltilmesi için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini aktardı.

Bu konuda empati yapılması gerektiğine işaret eden Tutaşı, şunları kaydetti:

"Onların hayatlarını kolaylaştırmalı ve engellerin tamamen kalkmasına katkı sağlamalıyız. Unutmamalıyız ki; bizler engel olmaz isek engel kalmaz. Belediyemiz de bu noktada duyarlı bir şekilde çalışmalarını sürdürmekte, engelsiz bir Artuklu için çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Bir yandan yaptığımız tüm çalışmaları engelli vatandaşlarımıza göre uyarlarken, diğer yandan engelli vatandaşlarımızın isteklerini yerine getirmekteyiz. Birey ve kurum olarak bu bilinci her zaman sürdüreceğiz. Öte yandan engelli haklarını koruyan sivil toplum kuruluşları ile sürekli istişare içinde olacağız ve engellerin ortadan kalkması için ortak aklı işleteceğiz. Kısacası engellerin olmadığı bir ilçe olmak için mücadele edeceğiz."

Kaynak: AA