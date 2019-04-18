Artuklu Belediye Başkanı Tutaşı'ya Ziyaret

Mardin'in Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı'nı, Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen, Kırklar Kilisesi Papazı Gabriel Akyüz'ün de aralarında bulunduğu Süryani cemaati üyeleri ziyaret etti.

Tutaşı, görüşmede, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, seçim sürecinde Süryani cemaatine destek için teşekkür etti.

Mardin'in dinlerin ve dillerin kendi olduğunu kaydeden Tutaşı, Müslümanların, Hıristiyanların, Süryanilerin bir arada yaşadığını söyledi.

Tutaşı, "Süryanileri temsilen meclis üyeliğine de Yılmaz Hiçbezmez seçildi. Büyük bir teveccüh var, buna layık olmak çok önemli, 45 bine yakın bir oy aldık." diye konuştu.

Özmen de Tutaşı'nın başkanlığının dinlerin ve medeniyetlerin birleştiği Mardin'e hayırlı olmasını diledi. Özmen, "Her şey hepimizin gönlünce olsun. Sizi çok seviyoruz, başarılı olacağınıza inancımız tamdır." dedi.

Kaynak: AA