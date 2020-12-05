Artuklu 1071 Derneği, kalem tutan eller üşümesin diyerek minik gönülleri ısıtıyor
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Artuklu 1071 Derneği, kalem tutan eller üşümesin diyerek minik gönülleri ısıtıyor

05.12.2020 13:51 | Son Güncelleme: 05.12.2020 13:56

Artuklu 1071 Derneği, kalem tutan eller üşümesin diyerek minik gönülleri ısıtıyor Artuklu 1071 Derneği kalem tutan eller üşümesin projesi kapsamında maddi durumu yetersiz olan çocuklara giyim yardımı yapıyor.

Artuklu 1071 Derneği, kalem tutan eller üşümesin diyerek minik gönülleri ısıtıyor

MARDİN - Artuklu 1071 Derneği kalem tutan eller üşümesin projesi kapsamında maddi durumu yetersiz olan çocuklara giyim yardımı yapıyor.

Mardin'de faaliyet gösteren Artuklu 1071 Eğitim ve Kültür Derneği hazırladıkları "Kalem Tutan Eller Üşümesin" projesi kapsamından maddi durumu yetersiz olan öğrenci ve çocuklara giyim yardımı yapıyor. Artuklu 1071 Eğitim ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Saadet Köksal Yalçın, proje kapsamında hedeflerinin bin çocuğa ulaşmak olduğuna dikkat çekti. Yalçın, "Her yıl belirli aralıklarla yaptığımız ve bu yılda devam etmekten gurur duyduğumuz kalem tutan eller üşümesin projesi kapsamında hedefimiz bin çocuğa ulaşmak. Dernek başkanımız Murat Kırmızıoğlu ve ekip arkadaşlarımızla beraber hayırseverlerin bize ulaştırdığı emanetleri, bizde sahiplerine ulaştırmaktan gurur duyuyoruz. Bu hayırseverlerimizin gönderdiği emanetler içerisinde kırtasiye malzemelerimiz, botlarımız ve montlarımız bulunmakta. İnşallah çocuklarımız bu kışta üşümeden geçirecekler" diye konuştu.

Artuklu 1071 Derneği, kalem tutan eller üşümesin diyerek minik gönülleri ısıtıyor
Artuklu 1071 Derneği, kalem tutan eller üşümesin diyerek minik gönülleri ısıtıyor
Artuklu 1071 Derneği, kalem tutan eller üşümesin diyerek minik gönülleri ısıtıyor
Artuklu 1071 Derneği, kalem tutan eller üşümesin diyerek minik gönülleri ısıtıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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