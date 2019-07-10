Artukbey kahvenin 57. şubesi Batman'da açıldı

Mardin'in en önemli markası haline gelen kuruyemiş ve kahve markası Artukbey'in 57. şubesi Batman'da açıldı.

"Batman'ın tadı ve kokusu olmaya geldik" sloganı ile hizmete giren kafenin açılışına, Batman Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, AK Parti İl Başkanı Akif Gür, AK Parti Hasankeyf Belediye Başkanları, kamu kurum müdürleri ve çok sayıda seçkin davetli katıldı.

Artukbey Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Yertüm, yerli ve milli marka Artukbey'in 57. şubesini Batman'da açılmanın mutluluğunu yaşadığını, büyük dedelerinden kalan Artukbey ismi ve markasının tarihten gelen deneyim ve tecrübe ile bulunduğu noktadan daha iyi durumlara getirebilme gayreti ve sorumluluğuyla çalıştıklarını belirtti. Yeni atılımlar yaptıklarını ifade eden Tacettin Yertüm, "Artukbey Markası olarak, yeni açılımlar ve atılımlar içerisindeyiz. Kuruyemiş ve kahve alanında Türkiye'nin en iddialı ve aranır markası olma iddiamız buradaki hijyenik ve kalitede çok rahat gözlemlenebilir. Müşterilerimizin denetimine açık olan bu imalat tesisimizin ardından şimdi de Batman gibi bölgemizin yüz akı olan ilimizde 500 metrekare alan üzerine kurulu bulunan kafemizi hizmete açmış durumdayız. Bundan sonra da yeni şubelerimizde birlikte olacak ve markamızın kalite halkalarını hep birlikte halkımızın hizmetine sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA